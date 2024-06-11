Более 2 тысяч флагов украсили Москву ко Дню России

Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Свыше двух тысяч флагов украсили Москву ко Дню России, который будет отмечаться 12 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Заммэра рассказал, что к празднику флагами оформили главные столичные мосты, среди которых – Большой Москворецкий, Большой Каменный, Новоарбатский, Большой Устьинский и Большой Краснохолмский. Также украшения появились около зданий Минобороны, Совфеда и Госдумы. Перед ГД установили 18 флагов, а над главным входом разместят 10-метровое фасадное полотно с надписью "12 июня".

Также поздравительное видео в День России запустят на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных городских улицах заработает в праздничном режиме.

Бирюков отметил, что для украшения Москвы к празднику дополнительно ничего покупать не пришлось. По его словам, все декорации используются повторно путем передекорирования и замены праздничных полотен.

Между тем культурные площадки Москвы в честь Дня России подготовили более 150 мероприятий. Они пройдут в парках, библиотеках, музеях, культурных центрах и других пространствах. Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, москвичи и гости столицы могут посетить концерты, мастер-классы, интерактивные представления, экскурсии, выставки и другие мероприятия.