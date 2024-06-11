"Сити": Игорь Бутман и Константин Хабенский выступят на закрытии джазового фестиваля

В день закрытия Московского джазового фестиваля, 16 июня, народные артисты России Игорь Бутман и Константин Хабенский в сопровождении московского джазового оркестра представят премьеру спектакля по мотивам произведения Сергея Прокофьева "Петя и волк".

Ранее произведение исполняли рок-музыканты, по его мотивам ставили балетную постановку, экранизировали сказку, создавали мультфильмы, но джазовая интерпретация прозвучит впервые. Концерт начнется в 19:00 в "Зарядье".

Подробнее – в программе "Сити".