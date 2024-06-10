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10 июня, 13:15

Культура

Режиссер Богомолов познакомился с труппой Театра Романа Виктюка

Режиссер Богомолов познакомился с труппой Театра Романа Виктюка

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Режиссер Константин Богомолов, который был недавно назначен худруком Театра Романа Виктюка, провел встречу с труппой. Он продолжит совмещать свою должность с деятельностью в Театре на Малой Бронной.

Назначение Богомолова уже вызвало в театральных кругах массу острот, ведь в своем недавнем спектакле "Новая оптимистическая" Богомолов иронизировал на тему назначения нового худрука после смерти прежнего. Как встретили нового худрука в Театре Романа Виктюка – в эфире телеканала Москва 24.

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