Режиссер Богомолов познакомился с труппой Театра Романа Виктюка

Режиссер Константин Богомолов, который был недавно назначен худруком Театра Романа Виктюка, провел встречу с труппой. Он продолжит совмещать свою должность с деятельностью в Театре на Малой Бронной.

Назначение Богомолова уже вызвало в театральных кругах массу острот, ведь в своем недавнем спектакле "Новая оптимистическая" Богомолов иронизировал на тему назначения нового худрука после смерти прежнего. Как встретили нового худрука в Театре Романа Виктюка – в эфире телеканала Москва 24.

