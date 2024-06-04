04 июня, 14:30M24.RU
Музыкант Игорь Бутман рассказал о программе джазового фестиваля
4 июня в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению III Московского джазового фестиваля.
Перед журналистами выступили:
- народный артист РФ, основатель и художественный руководитель Московского джазового фестиваля Игорь Бутман;
- народный артист РФ, участник фестиваля Дмитрий Маликов;
- директор Московского джазового фестиваля Роман Христюк;
- первый заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко.