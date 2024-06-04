Москвичам рассказали, как провести свободное время 4 июня

Жителям столичного региона представили афишу мероприятий на вторник, 4 июня. В нее вошли фестиваль, выставка и спектакль. На ВДНХ до 8 июля можно посетить фестиваль "Будущее в цветах", а в Еврейском музее и центре толерантности до 6 сентября будет идти выставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу".

Тем временем в "Зарядье" стартовал Второй московский летний музыкальный фестиваль, в рамках которого 4 июня состоится медиаспектакль "Русалочка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.