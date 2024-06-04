Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 09:00

Культура

Москвичам рассказали, как провести свободное время 4 июня

Москвичам рассказали, как провести свободное время 4 июня

Москвичам представили культурную программу на 4 июня

Киностудия Горького подготовила новую программу экскурсий

Ежегодная выставка "Цветы лета" завершится в "Аптекарском огороде" 4 июня

"Сити": топ-5 фильмов недели

"Это Москва. Туризм": прогулки по московским водоемам

Москвичам представили афишу мероприятий на 29 мая

Концерт в честь 225-летия Пушкина состоится в Москве

Новые направления занятий открылись в проекте "Московское долголетие"

В столице начался сезон водных прогулок

Жителям столичного региона представили афишу мероприятий на вторник, 4 июня. В нее вошли фестиваль, выставка и спектакль. На ВДНХ до 8 июля можно посетить фестиваль "Будущее в цветах", а в Еврейском музее и центре толерантности до 6 сентября будет идти выставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу".

Тем временем в "Зарядье" стартовал Второй московский летний музыкальный фестиваль, в рамках которого 4 июня состоится медиаспектакль "Русалочка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досугкультурагородфестиваливидеоАнастасия БородинаАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика