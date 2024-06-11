Герасимов: Театр сатиры не планируют объединять с Театром на Малой Ордынке

11 июня, 15:17Культура
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Театр сатиры не планируют объединять с Театром на Малой Ордынке. Об этом заявил худрук театров Евгений Герасимов, передает ТАСС.
"Хочу сразу сказать, что здесь нет никакого объединения. Здесь есть просто один человек – худрук", – подчеркнул он на пресс-конференции, которая посвящена планам Театра на Малой Ордынке.
О назначении Герасимова на должность художественного руководителя Театра сатиры стало известно 7 июня. Говоря о своих планах на посту, он отметил, что первым делом планирует поставить спектакль "Женитьба Фигаро".
По его словам, на главную роль в постановке, которую когда-то играл Андрей Миронов, он хочет пригласить внука Миронова. Также он планирует поставить такие спектакли, как "Ревизор" и "Кабала Святош".
Герасимов высказался о назначении на пост худрука Театра сатиры