Герасимов: Театр сатиры не планируют объединять с Театром на Малой Ордынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Театр сатиры не планируют объединять с Театром на Малой Ордынке. Об этом заявил худрук театров Евгений Герасимов, передает ТАСС.

"Хочу сразу сказать, что здесь нет никакого объединения. Здесь есть просто один человек – худрук", – подчеркнул он на пресс-конференции, которая посвящена планам Театра на Малой Ордынке.

О назначении Герасимова на должность художественного руководителя Театра сатиры стало известно 7 июня. Говоря о своих планах на посту, он отметил, что первым делом планирует поставить спектакль "Женитьба Фигаро".

По его словам, на главную роль в постановке, которую когда-то играл Андрей Миронов, он хочет пригласить внука Миронова. Также он планирует поставить такие спектакли, как "Ревизор" и "Кабала Святош".