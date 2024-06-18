Премьера сериала "Чистые" состоялась в "Особняке на Волхонке"

Премьера сериала "Чистые" с Федором Бондарчуком и Викторией Исаковой в главных ролях прошла в "Особняке на Волхонке". Картина рассказывает историю великосветских куртизанок, работающих в подпольном доме терпимости. Действия сериала происходит в 1903 году в Санкт-Петербурге.

Среди актеров также числятся Софья Синицына, Диана Милютина, Никита Кологривый, Риналь Мухаметов, Марк Эйдельштейн и Даниил Воробьев. На онлайн-платформах сериал выходит 24 июня. Подробнее – в программе "Сити".

