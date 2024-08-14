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14 августа, 11:00

Культура

"Моя Москва": Андрей Кайков. Часть 2

"Моя Москва": Андрей Кайков. Часть 2

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Актер Андрей Кайков, получивший известность благодаря юмористическому шоу, в обычной жизни мало похож на артиста. Спокойный и скромный, он предпочитает шумным вечеринкам досуг в кругу семьи и занятия спортом, а частым загранпоездкам – прогулки по любимой Москве.

Вернувшись в один из самых красивых районов столицы – Крылатское, актер вспомнит, как однажды встречал рассвет в лесопарке, кто помешал ему отправиться в путешествие по реке, и расскажет, какая она – Москва Андрея Кайкова.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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