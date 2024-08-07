Выставка "Код света" открыта в центре современного искусства "М'арс"

Москвичей и туристов приглашают открыть для себя новое направление в мире искусства – медитативный арт на выставке "Код света" в центре современного искусства "М'арс". Там каждый посетитель может выбрать для себя сценарий взаимодействия с экспонатами: наблюдать или активно включаться в процесс и таким образом получать новые ощущения.

Куда еще можно сходить в Москве и чем заняться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

