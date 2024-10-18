18 октября, 13:00Культура
Худрук Театра сатиры Евгений Герасимов рассказал о том, как изменился репертуар в театрах
Народный артист РФ, художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов рассказал, что в репертуаре московских театров преобладает классика, но также есть место современным гала-шоу и представлениям с яркими декорациями, костюмами и игрой артистов.
Герасимов подчеркнул, что последнее время популярность стали набирать музыкальные спектакли.
Большое интервью с Евгением Герасимовым выйдет в пятницу, 18 октября, в эфире телеканала Москва 24.