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18 октября, 13:00

Культура

Худрук Театра сатиры Евгений Герасимов рассказал о том, как изменился репертуар в театрах

Худрук Театра сатиры Евгений Герасимов рассказал о том, как изменился репертуар в театрах

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Народный артист РФ, художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов рассказал, что в репертуаре московских театров преобладает классика, но также есть место современным гала-шоу и представлениям с яркими декорациями, костюмами и игрой артистов.

Герасимов подчеркнул, что последнее время популярность стали набирать музыкальные спектакли.

Большое интервью с Евгением Герасимовым выйдет в пятницу, 18 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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