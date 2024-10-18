"Сити": москвичам представили культурную афишу в выходные

19 октября в кинотеатре "Октябрь" покажут экранизацию романа Гюстава Флобера "Мадам Бовари" 1991 года, который снял французский режиссер Клод Шаброль. Фильм получил серебряного "Святого Георгия" за лучшую женскую роль. Главную героиню сыграла Изабель Юппер. Начало показа в 15:30.

В 17:00 там же покажут драму "Жар-птица" с Марией Мацель и Марком Эйдельштейном. Кино снимали в индийском городе Варанаси. По сюжету молодая актриса и танцовщица театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая состоит в секте.

В Третьяковской галерее проходит фестиваль "Африка. Вместе в будущее". В рамках мероприятия можно не только насладиться африканским кинематографом, но и посетить различные лекции и дискуссии. 19 октября в 14:00 состоится дискуссия на тему "Чем живет современная Африка?". Фестиваль проходит до 20 октября.

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