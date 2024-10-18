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18 октября, 13:45

Культура

"Сити": москвичам представили культурную афишу в выходные

"Сити": москвичам представили культурную афишу в выходные

Адвокат Ефремова опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья актера

"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Савелия Крамарова

Худрук Театра сатиры Евгений Герасимов рассказал о том, как изменился репертуар в театрах

"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Юрия Васильева

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Москвичей пригласили на иммерсионное танцевальное шоу 19 и 20 октября

Знаменитые коллективы музыкантов представят произведения разных стран и эпох в "Царицыне"

В Музее Востока на ВДНХ проходит юбилейная выставка "Миры Майтреи"

Юбилейная выставка "Миры Майтреи" проходит в Музее Востока на ВДНХ

19 октября в кинотеатре "Октябрь" покажут экранизацию романа Гюстава Флобера "Мадам Бовари" 1991 года, который снял французский режиссер Клод Шаброль. Фильм получил серебряного "Святого Георгия" за лучшую женскую роль. Главную героиню сыграла Изабель Юппер. Начало показа в 15:30.

В 17:00 там же покажут драму "Жар-птица" с Марией Мацель и Марком Эйдельштейном. Кино снимали в индийском городе Варанаси. По сюжету молодая актриса и танцовщица театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая состоит в секте.

В Третьяковской галерее проходит фестиваль "Африка. Вместе в будущее". В рамках мероприятия можно не только насладиться африканским кинематографом, но и посетить различные лекции и дискуссии. 19 октября в 14:00 состоится дискуссия на тему "Чем живет современная Африка?". Фестиваль проходит до 20 октября.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культуракинофестиваливидеоМария РыбаковаАнастасия Арсланова
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