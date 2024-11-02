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02 ноября, 18:00

Культура

Выставка "Зимние сезоны в Москве и Санкт-Петербурге" открылась в Коломенском

Выставка "Зимние сезоны в Москве и Санкт-Петербурге" открылась в Коломенском

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В музее-заповеднике "Коломенское" открылась выставка "Зимние сезоны в Москве и Санкт-Петербурге", которая предлагает посетителям погрузиться в атмосферу XIX века. Во Дворце Алексея Михайловича представлено более 700 экспонатов, рассказывающих о жизни высшего общества столиц того времени.

Выставка разделена на несколько тематических разделов: оформление светских мероприятий, меню торжественных приемов и особенности этикета. Посетители могут увидеть живописные пригласительные билеты и даже предметы одежды, которые носили в XIX веке.

Выставка проходит до 16 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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