Выставка "Зимние сезоны в Москве и Санкт-Петербурге" открылась в Коломенском

В музее-заповеднике "Коломенское" открылась выставка "Зимние сезоны в Москве и Санкт-Петербурге", которая предлагает посетителям погрузиться в атмосферу XIX века. Во Дворце Алексея Михайловича представлено более 700 экспонатов, рассказывающих о жизни высшего общества столиц того времени.

Выставка разделена на несколько тематических разделов: оформление светских мероприятий, меню торжественных приемов и особенности этикета. Посетители могут увидеть живописные пригласительные билеты и даже предметы одежды, которые носили в XIX веке.

Выставка проходит до 16 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.