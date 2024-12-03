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Новости

03 декабря, 07:15

Транспорт

Минтранс предложил присвоить каждой российской трассе собственное имя

Минтранс предложил присвоить каждой российской трассе собственное имя

Новости часа: новый путепровод связал улицы районов Восточное Дегунино и Алтуфьевского

"Московский патруль": 60 тыс нарушений перевозки детей выявили в Москве за 10 месяцев

В Москве открылись транспортные елки

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 декабря

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Новый путепровод у станции Бескудниково снизит нагрузку на МКАД и МСД

Новости часа: офтальмологический центр Боткинской оснащен новейшим оборудованием

Новый путепровод у станции Бескудниково соединил Северный и Северо-Восточный округа

В Минтрансе подготовили инициативу, предполагающую появление у всех российских дорог названия. По мнению экспертов, именные трассы упростят ориентирование водителей и могут быть полезны при вызове помощи на место аварии.

Сейчас уникальное название есть только у федеральных трасс, например, М-12 "Восток", А-181 "Скандинавия", Р-504 "Колыма". По данным ведомства, в РФ более 1,5 миллиона километров автодорог, из которых 1 миллион – местные, 500 тысяч – региональные, и более 60 тысяч километров – федеральные. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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