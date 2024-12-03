Минтранс предложил присвоить каждой российской трассе собственное имя

В Минтрансе подготовили инициативу, предполагающую появление у всех российских дорог названия. По мнению экспертов, именные трассы упростят ориентирование водителей и могут быть полезны при вызове помощи на место аварии.

Сейчас уникальное название есть только у федеральных трасс, например, М-12 "Восток", А-181 "Скандинавия", Р-504 "Колыма". По данным ведомства, в РФ более 1,5 миллиона километров автодорог, из которых 1 миллион – местные, 500 тысяч – региональные, и более 60 тысяч километров – федеральные. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.