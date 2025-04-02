В парке "Крылатские холмы" начали восстанавливать покрытие на велосипедной трассе

В парке "Крылатские холмы" начали восстанавливать покрытие на большом кольце велосипедной трассы.

Специалисты используют современную технологию, когда спецтехника снимает старый асфальт, измельчает его, а потом смешивает с другими составами и укладывает обратно.

Изначально эта трасса была создана для профессиональных спортсменов, способных разгоняться до скорости 70 километров в час, поэтому одна из главных задач при обновлении – обеспечить безопасность гонщиков и посетителей.



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