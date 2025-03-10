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10 марта, 11:15

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Собянин: современные методы строительства ускоряют возведение домов по реновации

Собянин: современные методы строительства ускоряют возведение домов по реновации

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Современные методы строительства ускоряют возведение домов по программе реновации, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Уже третий год в столице активно внедряются префаб-технологии, при которых часть конструкций зданий изготавливают на заводах и собирают на стройплощадках.

Это позволяет сократить сроки строительства на 50% и снизить трудозатраты в два-три раза. Как отметил министр правительства Москвы Владислав Овчинский, префаб-технологии не только увеличивают скорость строительства, но и снижают потери, повышая экономическую эффективность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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