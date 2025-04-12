Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 12 апреля

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода с прояснениями и местами небольшими осадками ожидается в столице в субботу, 12 апреля. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от 1 до 6 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 5 градусов.

На следующей неделе в Москве температура воздуха повысится до плюс 22 градусов, что является климатическим значением начала лета. При этом в Центральной России ожидается солнечная и сухая погода, при которой снежный покров быстро растает.

Сергей Собянин ранее сообщил о переносе субботника в столице на 19 апреля из-за непогоды. Глава города выразил надежду на улучшение погодных условий.