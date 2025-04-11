Грибной календарь столицы откроют строчки и сморчки

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Сумчатые грибы, такие как строчки и сморчки, начинают появляться первыми на природных территориях Москвы с приходом тепла, передает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ее слова приводит портал мэра и правительства столицы.

Грибы играют важную роль в поддержании баланса в природе. Например, они способствуют разложению остатков животных и растений, что помогает поддерживать плодородие почвы. Также известен процесс симбиоза, когда грибы помогают деревьям получать питательные вещества из почвы.

На сегодняшний день известно около 100 тысяч видов грибов, из которых примерно 10 тысяч являются крупными. Строчки и сморчки же представлены несколькими видами. Они отличаются необычной формой. Кроме того, их называют "подснежниками", потому что они появляются в середине апреля – начале мая.

Эти сумчатые грибы растут на лесных полянах, у дорог, на опушках и в мелколесье. По наблюдениям биологов, при прохладной погоде строчки и сморчки могут расти до середины июня.

В Депприроды призвали не собирать любые грибы в мегаполисе, так как они могут накапливать вредные вещества. Однако, если "тихая охота" все-таки состоится, в ведомстве указали на несколько отличий между строчками и сморчками, поскольку строчки обыкновенные содержат токсины.

Строчки отличаются округлой, неровной, складчатой шляпкой коричневого цвета, напоминающей грецкий орех. Ножка у этих грибов почти незаметна.

Шляпка сморчков, в свою очередь, имеет форму конуса, а ее поверхность покрыта мелкими ячейками. Кроме того, в отличие от строчков, у сморчков хорошо видна ножка, которая может достигать в высоту 20 сантиметров. Еще одним отличием является наполненность: если шляпка и ножка внутри пустые, значит, перед грибником сморчок.

Помимо этого, в апреле в лесу можно встретить и вешенку обыкновенную. Этот съедобный гриб растет круглый год и предпочитает селиться на древесине и пнях. Шляпка вешенки имеет серую окраску и форму воронки, а ножка изогнута. Грибы растут группами, образуя букеты из 20–30 штук.

Вместе с тем Депприроды напоминает, что грибы играют ключевую роль в экосистеме, поэтому их сбор на особо охраняемых природных территориях запрещен. В этих местах также не разрешается оставлять за собой мусор, разводить костры, шуметь и повреждать растения и грибы.

Также в весенний период в городских парках и лесах можно встретить детенышей животных и птиц. Однако специалисты уверяют, что о них не стоит беспокоиться, так как их родители всегда возвращаются к своему потомству.

Ранее юрист Анастасия Билялова предупредила о том, что за сбор, продажу и покупку подснежников можно получить крупный штраф, а за уничтожение места их произрастания – уголовный срок. Она также отметила, что некоторые виды подснежников (например, альпийский, узколистный и складчатый) занесены в Красную книгу РФ.