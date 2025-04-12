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12 апреля, 09:15

Общество

Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

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В России празднуют День космонавтики. Этот праздник отмечается в день первого полета человека в космос. 64 года назад Юрий Гагарин положил начало новой эры.

Первое поздравление со знаменательной датой пришло с околоземной орбиты. Обращение записали космонавты, которые работают на борту Международной космической станции. Они выразили благодарность всем, кто обеспечивает их полеты в космос и работу на МКС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществонаукавидеоАнастасия Бородина

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