Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

В России празднуют День космонавтики. Этот праздник отмечается в день первого полета человека в космос. 64 года назад Юрий Гагарин положил начало новой эры.

Первое поздравление со знаменательной датой пришло с околоземной орбиты. Обращение записали космонавты, которые работают на борту Международной космической станции. Они выразили благодарность всем, кто обеспечивает их полеты в космос и работу на МКС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.