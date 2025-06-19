Ракета SpaceX взорвалась в Техасе, столкнувшись с "серьезной аномалией"

Фото: x.com/NASASpacefligh

Ракета компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX взорвалась в ходе испытаний в штате Техас, передает агентство Associated Press.

При этом SpaceX на своей странице в соцсети X сообщала, что ракета "столкнулась с серьезной аномалией" в среду, 18 июня, примерно в 23:00 по местному времени (07:00 19 июня по московскому времени).

В результате происшествия никто не пострадал. Также нет угроз для жителей близлежащих населенных пунктов, уточнили в компании.

Ранее SpaceX потеряла прототип корабля Starship во время девятого испытательного полета. После успешного старта корабль вышел на суборбитальную траекторию, но вскоре начал бесконтрольно вращаться. Кроме того, была зафиксирована утечка топлива.

Комментируя ситуацию, Маск заявил, что причиной потери давления в главном баке корабля во время его движения по инерции и возвращения в атмосферу стали утечки. При этом он назвал отключение двигателя Starship в соответствии с планом большим прогрессом.

