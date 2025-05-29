29 мая, 10:45Происшествия
Новости мира: самолет ВМФ Южной Кореи врезался в гору на побережье Японского моря
Военно-морской самолет разбился в южнокорейском городе Пхохан. По предварительным данным, он врезался в гору на побережье Японского моря. Очевидцы сообщают, что над местом аварии поднимается столб черного дыма. На борту в момент крушения находились 4 человека. Об их состоянии пока не сообщается.
Тем временем ледник уничтожил полдеревни в швейцарских Альпах. Под массой льда, камней и снега оказались дома, где проживали порядка 300 человек. Жертв удалось избежать, так как местных жителей заранее предупредили об опасности и за несколько дней до катастрофы всех эвакуировали. По оценке специалистов, от ледника откололось более 3,5 миллиона кубометров породы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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