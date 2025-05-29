Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 10:45

Происшествия

Новости мира: самолет ВМФ Южной Кореи врезался в гору на побережье Японского моря

Новости мира: самолет ВМФ Южной Кореи врезался в гору на побережье Японского моря

Новости мира: Илон Маск покинет пост главы DOGE из-за разногласий в Белом доме

Новости регионов: пожар произошел на территории завода "Авангард" в Петербурге

Машина такси перевернулась на шоссе Энтузиастов в Москве

Компания "Мостурфлот" принесла извинения пассажирам теплохода "Михаил Булгаков"

Новости регионов: сухая трава загорелась в Астрахани

"Московский патруль": в столице прохожие украли у курьера продукты

"Московский патруль": одно из столичных модельных агентств навязывает клиентам услуги

"Московский патруль": полицейские задержали аферистов за махинации в автосалонах

Прокуратура следит за информацией об отравлении пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"

Военно-морской самолет разбился в южнокорейском городе Пхохан. По предварительным данным, он врезался в гору на побережье Японского моря. Очевидцы сообщают, что над местом аварии поднимается столб черного дыма. На борту в момент крушения находились 4 человека. Об их состоянии пока не сообщается.

Тем временем ледник уничтожил полдеревни в швейцарских Альпах. Под массой льда, камней и снега оказались дома, где проживали порядка 300 человек. Жертв удалось избежать, так как местных жителей заранее предупредили об опасности и за несколько дней до катастрофы всех эвакуировали. По оценке специалистов, от ледника откололось более 3,5 миллиона кубометров породы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика