Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 22:15

Происшествия

Новости регионов: сухая трава загорелась в Астрахани

Новости регионов: сухая трава загорелась в Астрахани

"Московский патруль": в столице прохожие украли у курьера продукты

"Московский патруль": одно из столичных модельных агентств навязывает клиентам услуги

"Московский патруль": полицейские задержали аферистов за махинации в автосалонах

Прокуратура следит за информацией об отравлении пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 мая

Животные не пострадали после инцидента с подброшенными таблетками в столичном зоопарке

На Аргуновской улице задержали нарушителя на моноколесе

Авария произошла на Варшавском шоссе в Москве

Таблетки, подброшенные в вольеры Московского зоопарка, могли содержать валерьянку

В Астрахани горит сухая трава. В Приволжском районе огонь распространился на 25 километров, пламя перешло на садоводческое товарищество и затронуло жилые дома. Ситуация осложняется сильным ветром. Сотрудники МЧС локализовали огонь.

Появились подробности трагедии в Байкальске Иркутской области, где подросток убил четверых сверстников. Установлено, что алкоголь для вечеринки подростков приобрел их 18-летний приятель. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация займутся расследованием причин аварийной посадки легкомоторного самолета "Дельфин-3" недалеко от Кронштадта. На борту находились пилот и пассажир, они выжили. По данным следствия, самолет выполнял плановый облет после ремонта, но из-за технической неисправности не смог дотянуть до аэродрома.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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