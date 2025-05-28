Новости регионов: сухая трава загорелась в Астрахани

В Астрахани горит сухая трава. В Приволжском районе огонь распространился на 25 километров, пламя перешло на садоводческое товарищество и затронуло жилые дома. Ситуация осложняется сильным ветром. Сотрудники МЧС локализовали огонь.

Появились подробности трагедии в Байкальске Иркутской области, где подросток убил четверых сверстников. Установлено, что алкоголь для вечеринки подростков приобрел их 18-летний приятель. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация займутся расследованием причин аварийной посадки легкомоторного самолета "Дельфин-3" недалеко от Кронштадта. На борту находились пилот и пассажир, они выжили. По данным следствия, самолет выполнял плановый облет после ремонта, но из-за технической неисправности не смог дотянуть до аэродрома.

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