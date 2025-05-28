28 мая, 17:15Происшествия
Пожар в Солнечногорске охватил более 2 тысяч квадратных метров
Крупный пожар произошел на строительном рынке в Солнечногорске. По данным МЧС, площадь возгорания составила более 2 тысяч квадратных метров. Очевидцы сообщают, что огонь перекинулся на соседнее здание, где расположен продуктовый магазин.
На месте работают пожарные и другие экстренные службы. О пострадавших информации нет. Известно, что 10 человек покинули территорию самостоятельно.
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