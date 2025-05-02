Новости мира: посетители парка в Лондоне застряли на аттракционе

Посетители парка в Лондоне застряли на аттракционе. Колесо обозрения внезапно остановилось. Сотни туристов поневоле любовались видами города с птичьего полета дольше запланированного. Аварию удалось быстро устранить. Все пассажиры сошли на землю, отделавшись лишь легким испугом. Аттракцион под названием "Лондонский глаз" стал всемирно известным с момента его установки, а также чрезвычайно популярной туристической достопримечательностью.

Лесные пожары в Израиле выходят из под контроля. Огонь подошел вплотную к жилым домам в окрестностях Иерусалима. Горит уже более 2 тысяч гектаров. Власти объявили режим ЧС. Почти целиком выгорел национальный парк. На трассах водители бросают машины и спасаются бегством. Масштабы возгораний одни из самых крупных в истории страны. Не исключено, что причиной бедствия мог стать поджог. Уже арестованы 18 подозреваемых.

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