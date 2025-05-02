Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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02 мая, 10:15

Общество

Телезрители Москвы 24 прислали снимки со снегопадом

Телезрители Москвы 24 прислали снимки со снегопадом

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Зрители прислали фотографии со снегопадом на перекрестке в сторону Алтуфьево.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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