01 мая, 15:15Общество
Снег выпал в Ярославской и Тверской областях
Снег выпал в соседних с Москвой областях. Местные жители публикуют видео непогоды в соцсетях. Эти кадры напоминают скорее февраль, чем последний месяц весны.
В Ярославской и Тверской областях температура воздуха опустилась практически до нуля градусов. Жители Переславля жалуются на холод в квартирах, отопление там уже отключили. По прогнозам синоптиков, снег движется в сторону столицы и накроет город уже к вечеру.
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