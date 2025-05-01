Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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01 мая, 15:15

Общество

Снег выпал в Ярославской и Тверской областях

Снег выпал в Ярославской и Тверской областях

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Снег выпал в соседних с Москвой областях. Местные жители публикуют видео непогоды в соцсетях. Эти кадры напоминают скорее февраль, чем последний месяц весны.

В Ярославской и Тверской областях температура воздуха опустилась практически до нуля градусов. Жители Переславля жалуются на холод в квартирах, отопление там уже отключили. По прогнозам синоптиков, снег движется в сторону столицы и накроет город уже к вечеру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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