Вооруженные сиды России освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Взять под контроль село удалось благодаря решительным действиям бойцов группировки войск "Запад". Однако скопления войск и техники ВСУ также были зафиксированы в районе населенных пунктов Каменка, Московка и Петропавловка.

Новые позиции заняли также и войска "Юга", благодаря чему украинская сторона за сутки потеряла до 250 военных, боевую бронемашину и бронеавтомобиль производства США, три авто и орудие полевой артиллерии.

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