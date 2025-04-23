Анастасия Бондаренко назначена заместителем министра науки и высшего образования РФ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Анастасия Бондаренко заняла должность статс-секретаря – заместителя министра науки и высшего образования РФ. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Бондаренко занимала позицию статс-секретаря – заместителя министра энергетики. В Минобрнауки она возглавит направление законопроектной деятельности, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Бондаренко имеет две государственные награды – медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

Ранее сообщалось, что новым госсекретарем Союзного государства стал Сергей Глазьев. До него пост занимал Дмитрий Мезенцев, но его срок пребывания в этой должности завершился.

Еще одним кадровым решением стало назначение Александра Лукашика чрезвычайным и полномочным послом в Черногории. В дипломатической службе он состоит с 1989 года.