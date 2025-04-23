23 апреля, 17:25Общество
Анастасия Бондаренко назначена заместителем министра науки и высшего образования РФ
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Анастасия Бондаренко заняла должность статс-секретаря – заместителя министра науки и высшего образования РФ. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Бондаренко занимала позицию статс-секретаря – заместителя министра энергетики. В Минобрнауки она возглавит направление законопроектной деятельности, говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Бондаренко имеет две государственные награды – медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.
Ранее сообщалось, что новым госсекретарем Союзного государства стал Сергей Глазьев. До него пост занимал Дмитрий Мезенцев, но его срок пребывания в этой должности завершился.
Еще одним кадровым решением стало назначение Александра Лукашика чрезвычайным и полномочным послом в Черногории. В дипломатической службе он состоит с 1989 года.