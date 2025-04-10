Владимир Путин назначил нового посла в Черногории

Фото: mid.ru

Новым чрезвычайным и полномочным послом Черногории назначен Александр Лукашик. Соответствующий указ Владимира Путина появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Александр Лукашик родился в 1959 году. На дипломатической службе состоит с 1989 года. Он работал в центральном аппарате МИД России, в посольствах РФ в Конго, Великобритании и Люксембурге.

В 2008 году Лукашик был временным поверенным в делах России в Люксембурге. С 2013 по 2016 год занимал должность начальника отдела БРИКС в департаменте внешнеполитического планирования МИД России.

В ноябре 2016 года его назначили временным поверенным в делах России на Украине. С сентября 2022-го он был назначен директором департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.

Также с 2021 года Лукашик имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.

Ранее МИД Сирии решил сменить посла страны в Москве. Координатор по связям со СМИ в сирийском МИД Абдулла Аль-Хаки пояснил, что имя нового главы сирийского посольства в России станет известно позже. По его словам, на эту должность претендуют несколько кандидатов.