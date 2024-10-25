Путин назначил нового посла России в Швеции

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Владимир Путин назначил Сергея Беляева новым послом России в Швеции. Соответствующий указ президента РФ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Другим указом с этого поста снят Виктор Татаринцев, работавший послом в Стокгольме с 2014 года.

Ранее Анатолий Антонов завершил работу в качества посла России в Соединенных Штатах и вернулся в Москву. Он работал на этой должности с августа 2017 года.

Отъезд экс-посла РФ из США не означает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, кандидатура нового дипломата не будет зависеть от того, кто победит на президентских выборах в США. В свою очередь, помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что кандидатура на пост посла сейчас прорабатывается.