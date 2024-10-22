Посла ФРГ вызвали в МИД России из-за создания штаба НАТО в Ростоке

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В российский МИД был вызван посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф. Ему заявлен протест в связи с созданием в восточногерманском Ростоке регионального штаба морского командования НАТО, сообщили на сайте ведомства.

Как отметили в МИД, этот шаг правящих кругов ФРГ стал "продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны". В связи с этим от Берлина потребовали незамедлительных и исчерпывающих разъяснений.

"С российской стороны отмечено, что исторической амнезией заразились не только политики в европейских столицах, но и их кураторы в Вашингтоне, забыв, какой катастрофой для народов Европы и самой Германии обернулось тогда продиктованное слепой ненавистью к СССР молчаливое согласие Парижа и Лондона на действия руководства третьего рейха", – говорится в заявлении.

Как подчеркивается в комментарии, расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР не останется без соответствующего ответа с российской стороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал нелогичными заявления разведки ФРГ о якобы возможном нападении России на НАТО в ближайшие 10 лет после всех волн расширения Альянса у российских границ.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Россия со своей военной инфраструктурой не приближалась к позициям НАТО. По его словам, этот процесс всегда происходил в обратную сторону.