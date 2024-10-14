Песков назвал нелогичными рассуждения разведки ФРГ об опасности нападения РФ

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нелогичными и несправедливыми заявления разведки ФРГ о якобы возможном нападении России на НАТО в ближайшие 10 лет после всех волн расширения Альянса у российских границ.

"Это противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе переживаем", – отметил Песков, комментируя высказывания главы разведки ФРГ Бруно Каля в германском парламенте.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Россия со своей военной инфраструктурой не приближалась к позициям НАТО. По его словам, этот процесс всегда происходил в обратную сторону. Однако политик подчеркнул, что российская армия имеет потенциал для защиты страны, но никому не угрожает в отличие от НАТО.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не разрешит ВСУ бить вглубь России немецким оружием вне зависимости от решения союзников. По словам канцлера, поставки Украине дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет Taurus, могут вызвать "серьезный риск эскалации".

Канцлер Германии также сообщал, что ФРГ дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться. По словам Шольца, бюджет военной помощи Киеву на 2024 год превысил 7 миллиардов евро, а весь объем денежных вложений составил 28 миллиардов евро.

