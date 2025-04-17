Новым госсекретарем Союзного государства стал Сергей Глазьев

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По решению президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина новым госсекретарем Союзного государства был назначен Сергей Глазьев. Об этом сообщил глава республики, которого цитирует агентство БелТА.

Кандидатура Глазьева была выбрана, поскольку оба лидера согласились, что их вклад в развитие Союзного государства должен быть значительным, пояснил Лукашенко.

"Он (Путин. – Прим. ред.) хорошего мнения о вас. Мое мнение вы давно знаете. Поэтому мы определились. <...> Думаю, что эффект будет хорошим", – добавил белорусский лидер.

Пост госсекретаря Союзного государства ранее занимал Дмитрий Мезенцев, но в связи с завершением его срока пребывания в этой должности Путин назначил его своим полпредом в Конституционном суде.

Еще одно назначение ранее получил Александр Лукашик, который стал новым чрезвычайным и полномочным послом Черногории. В дипломатической службе он состоит с 1989 года.

Также в его карьере значится служба в МИД РФ и работа в посольствах России в Конго, Великобритании и Люксембурге. В 2021 году Лукашик получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.