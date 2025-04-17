17 апреля, 11:41Политика
Путин назначил Дмитрия Мезенцева полпредом президента в Конституционном суде
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Владимир Путин назначил экс-госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева своим полпредом в Конституционном суде. Указ об этом размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, решение о назначении действует сразу после подписания указа.
Ранее сообщалось, что новым послом Черногории назначен Александр Лукашик. В дипломатической службе он состоит с 1989 года.
С сентября 2022 года Лукашик работал директором департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России. Кроме того, он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.