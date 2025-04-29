Российские войска взяли под контроль Каменку в Харьковской области

На границе Луганской Народной Республики и Харьковской области российская армия взяла под контроль населенный пункт Каменка. Это позволило расширить зону влияния на правом берегу реки Оскол, выровнять линию фронта и создать условия для развития дальнейшего наступления в сторону Харькова.

На этом направлении танкисты группировки "Север" оказывают огневую поддержку пехоте – уничтожают опорные пункты, технику и живую силу противника. Цели определяются при помощи беспилотников. Активные боевые действия продолжаются в районе Северска, Серебрянки, а также Часового Яра, Константиновки, Плещеевки, Петровки и Катериновки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.