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29 апреля, 07:45

Политика

Российские войска взяли под контроль Каменку в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль Каменку в Харьковской области

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На границе Луганской Народной Республики и Харьковской области российская армия взяла под контроль населенный пункт Каменка. Это позволило расширить зону влияния на правом берегу реки Оскол, выровнять линию фронта и создать условия для развития дальнейшего наступления в сторону Харькова.

На этом направлении танкисты группировки "Север" оказывают огневую поддержку пехоте – уничтожают опорные пункты, технику и живую силу противника. Цели определяются при помощи беспилотников. Активные боевые действия продолжаются в районе Северска, Серебрянки, а также Часового Яра, Константиновки, Плещеевки, Петровки и Катериновки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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