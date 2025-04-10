Андрей Логинов назначен ректором РГГУ

Фото: РИА Новости/Фотохост Конгресса молодых учёных/Кристина Кормилицына

Андрей Логинов назначен ректором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). С 2024 года он исполнял обязанности ректора. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Логинов получил высшее образование в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова по специальности "история". В 2000 году он окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, где изучал юриспруденцию. Кроме того, у Логинова есть ученые степени доктора политических и кандидата исторических наук.

Также Логинов с 1993 года находился на руководящих должностях на государственной гражданской службе. В частности, он был главой Управления президента Российской Федерации по вопросам внутренней политики, полномочным представителем правительства РФ в Госдуме, замглавы аппарата правительства РФ, а также статс-секретарем – заместителем министра юстиции России.

"Отмечен орденом Александра Невского, орденом Почета и многими другими наградами государственных и общественных организаций", – говорится в сообщении.

Ранее Андрей Кикоть был назначен начальником службы МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, которую поручил создать Владимир Путин. Вместе с тем Кикоть был освобожден от предыдущей должности. В президентском указе отмечалось, что начальник службы будет иметь статус первого заместителя министра внутренних дел России.