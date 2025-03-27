Мишустин назначил гендиректором "Российского экологического оператора" Ирину Тарасову

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главу административного департамента Минсельхоза Ирину Тарасову гендиректором "Российского экологического оператора" (РЭО). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.

Компания была создана в начале 2019 года для реализации реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Тарасова окончила Московский банковский институт и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). До назначения в РЭО работала в сфере финучета и Минсельхозе.

Денис Буцаев, который ранее занимал пост, станет замминистра природных ресурсов и экологии. Он с небольшим перерывом возглавлял РЭО с момента основания компании, а ранее работал в различных структурах правительства Московской области.

Ранее Владимир Путин назначил Александра Масленникова замсекретаря Совбеза РФ. Президент подписал указ 26 марта.

До этого глава государства назначил члена координационного совета ассоциации "Деловая Россия" Игоря Чайку заместителем главы Россотрудничества. С 2021 года он занимал пост председателя общественного совета при Россотрудничестве.

Чайка занимается гуманитарными проектами по оказанию помощи детям и социально незащищенным слоям населения в странах СНГ, а также работает над продвижением русского языка и культуры.