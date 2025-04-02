Андрей Кикоть возглавил службу по вопросам иностранных граждан МВД РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Владимир Путин Путин поручил создать в МВД службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть назначен ее начальником. Об этом говорится в указе президента, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Кикоть освобождается от своей предыдущей должности. При этом начальник службы по вопросам иностранных граждан МВД будет иметь статус первого заместителя министра внутренних дел России, говорится в президентском указе.

Ранее Путин в ходе коллегии МВД России потребовал принять новую концепцию миграционной политики страны в 2025 году. Туда должны войти темы о возможности отказа от бумажной миграционной карты, переходе к электронной авторизации приезжих и улучшении работы в области борьбы с нелегальной миграцией.

Путин добавлял, что министерству внутренних дел России необходимо заняться пресечением каналов нелегальной миграции, а также активнее использовать новейшие инструменты контроля в этой сфере.

