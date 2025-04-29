Трамп назвал Россию очень большой военной силой

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Россия является очень большой военной силой, в отличие от Украины. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистом Гленном Беку, которая размещена в соцсети X.

Глава Белого дома подчеркнул, что пытается завершить конфликт, и назвал его "очень плохим".

"И я в действительности заканчиваю его", – сказал американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что украинский конфликт находится на завершающем этапе. Он призвал следить за развитием событий в течение недели. Президент США также напомнил, что боевые действия на Украине развязал бывший глава Белого дома Джо Байден. Трамп указал, что конфликт не должен был начаться и не произошел бы, "если бы все зависело от него".

Вместе с тем американский лидер допустил, что может занять сторону Украины в конфликте с Россией. Он связал это с действиями Владимира Путина. По словам Трампа, у него есть свой срок для урегулирования конфликта.

