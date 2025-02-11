Эксперт Абгарян: искать новую работу традиционно лучше всего весной и осенью

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Традиционно лучше всего искать новую работу весной и осенью. В эти времена года компании готовы активно пополнять свой штат, сообщает RT со ссылкой на операционного директора HR-холдинга Лусине Абгарян.

"Летом процессы замедляются: в период отпусков входят как компании, так и кандидаты. Похожая ситуация происходит и сразу после новогодних праздников – деловая активность снижена, а бизнес занят стратегическим планированием", – объяснила она.

По словам эксперта, весной и осенью спросом пользуются участники производственного сектора, строительства, менеджеры, маркетологи и рекрутеры. При этом меньше всего сезонность играет роль там, где квалифицированные сотрудники в дефиците, например в IT. Таких кандидатов ищут планово в течение всего года, отметила специалист.

"В идеале на поиск работы следует закладывать не менее двух-трех месяцев с поправкой на циклы рынка (например, если вы хотите выйти на новое место в марте, то с учетом мертвого сезона вам стоит начать поиски в ноябре)", – порекомендовала собеседница издания.

Вместе с тем если человеку требуются активные решения, то выходить на рынок можно всегда. В периоды низкой активности снижается и конкуренция, сказала Абгарян.

Кроме того, эксперт посоветовала создать несколько резюме и адаптировать их под разные цели. Также можно составить список компаний, куда хочется попасть на работу, подчеркнула она. Более того, Абгарян призвала проанализировать рынок труда и зарплат.

"Не забудьте оценить собственное моральное состояние, конкуренцию в сфере и наличие финансовой подушки. Если вы испытываете выгорание, то лучше дать себе время на восстановление и отдых, а только потом начинать поиск работы. Также учитывать нужно и общий уровень конкуренции на позицию", – заключила собеседница издания.

Между тем в России продолжится нехватка рабочей силы в 2025 году. Об этом ранее рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

По мнению эксперта, сфера доставки "перетягивает" кадры из других отраслей. В результате многие работодатели вынуждены повышать зарплаты, производительность труда, а также улучшать условия работы.

