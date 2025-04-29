В России заработала горячая линия по профилактике клещевого энцефалита

В РФ начала работать горячая линия Роспотребнадзора по вопросам защиты от клещевого энцефалита. Специалисты консультируют граждан о способах профилактики, местах вакцинации и действиях в случае укуса клеща.

Она будет доступна для обращений до конца майских праздников. Граждане также могут обратиться по телефону Единого консультационного центра 8 (800) 555-49-43.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



