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29 апреля, 07:30

Общество

В России заработала горячая линия по профилактике клещевого энцефалита

В России заработала горячая линия по профилактике клещевого энцефалита

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В РФ начала работать горячая линия Роспотребнадзора по вопросам защиты от клещевого энцефалита. Специалисты консультируют граждан о способах профилактики, местах вакцинации и действиях в случае укуса клеща.

Она будет доступна для обращений до конца майских праздников. Граждане также могут обратиться по телефону Единого консультационного центра 8 (800) 555-49-43.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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