17 июня, 13:21Политика
Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит уголовную ответственность для дропперов – лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги.
Статья 187 УК России "Неправомерный оборот средств платежей" дополняется новыми положениями. Если злоумышленник передал электронное средство платежа или доступ к нему другому лицу, которое намерено проводить незаконные операции, ему может грозить:
- штраф до 300 тысяч рублей;
- обязательные работы до 480 часов;
- исправительные работы до 2 лет;
- ограничение свободы до 2 лет;
- принудительные работы до 3 лет;
- лишение свободы до 3 лет;
Кроме того, за незаконные операции с использованием электронного средства платежа может последовать наказание в виде принудительных работ до 5 лет со штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет с аналогичным штрафом или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.
Более того, закон вводит наказание за приобретение или передачу электронного средства платежа для лиц, которые не являются стороной соответствующего договора. Нарушителю будет грозит штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или принудительные работы до 4 лет, или лишение свободы до 6 лет со штрафом 100–500 тысяч рублей.
Как говорится в пояснительной записке к закону, для сотрудничества с правоохранительными органами проектом вводится специальное основание для освобождения от уголовной ответственности. Его могут получить клиенты, которые после совершения преступления добровольно сообщили об этом в полицию и/или активно помогали раскрытию и расследованию.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, "тот, кто ищет легкого заработка – за пару тысяч рублей передает свои банковские данные или данные счетов для вывода похищенных мошенниками миллионов, становится соучастником преступления".
Ранее в МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов. Для этого нельзя передавать карту третьим лицам и делать переводы по просьбе незнакомцев. При ошибочном переводе ведомство рекомендовало гражданам сразу обращаться в банк. Главное – не принимать участия в противоправных схемах.
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