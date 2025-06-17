Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит уголовную ответственность для дропперов – лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги.

Статья 187 УК России "Неправомерный оборот средств платежей" дополняется новыми положениями. Если злоумышленник передал электронное средство платежа или доступ к нему другому лицу, которое намерено проводить незаконные операции, ему может грозить:



штраф до 300 тысяч рублей;

обязательные работы до 480 часов;

исправительные работы до 2 лет;

ограничение свободы до 2 лет;

принудительные работы до 3 лет;

лишение свободы до 3 лет;

Кроме того, за незаконные операции с использованием электронного средства платежа может последовать наказание в виде принудительных работ до 5 лет со штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет с аналогичным штрафом или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Более того, закон вводит наказание за приобретение или передачу электронного средства платежа для лиц, которые не являются стороной соответствующего договора. Нарушителю будет грозит штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или принудительные работы до 4 лет, или лишение свободы до 6 лет со штрафом 100–500 тысяч рублей.

Как говорится в пояснительной записке к закону, для сотрудничества с правоохранительными органами проектом вводится специальное основание для освобождения от уголовной ответственности. Его могут получить клиенты, которые после совершения преступления добровольно сообщили об этом в полицию и/или активно помогали раскрытию и расследованию.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, "тот, кто ищет легкого заработка – за пару тысяч рублей передает свои банковские данные или данные счетов для вывода похищенных мошенниками миллионов, становится соучастником преступления".

Ранее в МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов. Для этого нельзя передавать карту третьим лицам и делать переводы по просьбе незнакомцев. При ошибочном переводе ведомство рекомендовало гражданам сразу обращаться в банк. Главное – не принимать участия в противоправных схемах.