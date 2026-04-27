Мужчина поджег полицейские автомобили в Чувашии

В Чувашии возбудили уголовное дело о теракте в отношении молодого человека, который поджег полицейские автомобили по просьбе кураторов из интернета. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина находился под влиянием неустановленных лиц, которые координировали его действия через мессенджер. Они убедили молодого человека, что тот якобы действует в интересах правоохранительных органов.

24 апреля 2026 года злоумышленник проник на охраняемую парковку служебного транспорта МВД и, используя легковоспламеняющуюся жидкость, поджег 4 автомобиля. Подозреваемого задержали на месте преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. Правоохранители провели обыски и допросы, назначен ряд экспертиз. По ходатайству следствия суд заключил подозреваемого под стражу.

Ранее суд приговорил к лишению свободы на сроки от 13 до 20 лет четверых мужчин за два теракта и подготовку к третьему в Ростове-на-Дону. Следствие установило, что в период с декабря 2023 по январь 2024 года один из осужденных вступил в переписку с лицом, выступающим против СВО, и принял предложение совершить поджоги объектов энергоинфраструктуры города. Позже он уточнил, что в терактах участвовали четыре человека.