Новости

Новости

27 апреля, 15:40

Общество

Журналиста Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Москва 24

Похороны журналиста, телеведущего Алексея Пиманова завершились на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония прощания с президентом медиахолдинга "Красная звезда" состоялась в полдень 27 апреля в Большом траурном зале и продлилась примерно час. Мероприятие посетили родные, близкие, друзья, коллеги журналиста и его поклонники.

На мероприятии присутствовали, в частности, жена Пиманова актриса Ольга Погодина, первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, замгендиректора по общественно-политическому вещанию АО "Первый канал" Олег Вольнов, а также телеведущие Леонид Якубович, Елена Малышева и многие другие.

Венки прислали Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр обороны Андрей Белоусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие официальные лица, включая коллективы Первого канала и других медиахолдингов.

В последний путь известного журналиста проводили аплодисментами.

О смерти Пиманова стало известно 23 апреля. Ему было 64 года. Причиной стал острый инфаркт.

С 1996 года он был бессменным ведущим программы "Человек и закон". За свою карьеру журналист принял участие в создании множества документальных и художественных фильмов.

Соболезнования после известия о его смерти выразили президент России, официальный представитель МИД Мария Захарова и помощник президента Владимир Мединский, назвавший Пиманова настоящим профессионалом.

