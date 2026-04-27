27 апреля, 17:13

Daily Mail: актер Том Харди прервал карьеру из-за проблем со здоровьем

Актер Том Харди прервал карьеру из-за проблем со здоровьем – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Британский актер Том Харди временно прекратил свою карьеру из-за проблем со здоровьем, вызванных интенсивными физическими нагрузками на съемочной площадке. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты напомнили о признании артиста в том, что ему пришлось перенести две операции на коленях. Более того, он страдает от повреждения межпозвоночного диска и неврита седалищного нерва.

"Все разваливается, и лучше уже не станет", – пояснял Харди.

Однако инсайдеры выдвинули еще одну версию такого решения – она связана с недостатком времени на личную жизнь. Британец женат на актрисе Шарлотте Райли, в браке с которой у них родились двое детей. Также у Харди есть 17-летний сын от предыдущих отношений.

"Том – один из самых занятых людей в киноиндустрии. Шарлотта его почти не видит", – добавляется в материале.

Ранее актер Иэн Маккеллен посетовал на свое здоровье из-за травмы, которую получил во время спектакля в Лондоне в июне 2024 года. Заявление он сделал, когда подтвердил свое возвращение к роли мага Гендальфа в новой экранизации по мотивам произведений Джона Толкина – "Властелин колец: Охота на Голлума".

В связи с этим артист призвал съемочную группу поторопиться с работой над новой частью киновселенной, опасаясь из-за работоспособности своих ног, легких и разума.

