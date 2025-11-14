Фронтмен Whitesnake Дэвид Ковердейл объявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Руслан Шамуков

Фронтмен рок-группы Whitesnake Дэвид Ковердейл объявил о завершении своей музыкальной карьеры в возрасте 74 лет. Новостью он поделился в видеоролике, опубликованном в канале коллектива на видеохостинге YouTube.

"Последние несколько лет сделали для меня очевидным то, что мне действительно пора повесить на гвоздь мои рок-н-ролльные туфли на платформе и обтягивающие джинсы. Мне пора закругляться", – заявил исполнитель.

Ковердейл начал карьеру как вокалист Deep Purple в 1973 году. В ее составе в течение трех лет он записал три полноформатных альбома.

Whitesnake музыкант основал в 1978-м сразу после ухода из первого коллектива. За время своего существования группа выпустила 13 студийных альбомов, которые разошлись тиражом более 20 миллионов копий.

Группа известна своим стилем, сочетающим хард-рок, блюз и глэм-метал. Ковердейл оставался ее единственным постоянным участником.

Ранее стало известно, что народная артистка России Валерия завершит карьеру. Свой последний концерт исполнительница планирует провести в ближайшие три года.

Вместе с тем на сцену не вернется и российский певец Валерий Леонтьев, рассказывал концертный директор исполнителя Борис Чигирев. Он завершил свою деятельность еще в марте 2024 года, но в начале текущего года в Сети появились слухи, что артист якобы собирается объехать не менее восьми стран в рамках будущего тура.