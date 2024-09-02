Sky News: актер Иэн Маккеллен заявил о готовности снова сыграть мага Гэндальфа

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Британский актер Иэн Маккеллен готов вновь сыграть мага Гендальфа в новой экранизации по мотивам произведений Джона Толкина – "Властелин колец: Охота на Голлума". Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на Sky News.

"Не позволю никому другому надеть остроконечную шляпу и бороду, пока могу сам. Узнал, что будут новые фильмы, что в сюжете есть Гэндальф и меня ждут на его роль", – сказал 85-летний актер.

У новой кинокартины, которая является спин-оффом к "Властелину колец", пока нет ни сценария, ни дат съемок, уточнил Маккеллен. Исполнитель роли Гендальфа подчеркнул, что съемочной группе лучше поторопиться, выражая надежду на работоспособность своих ног, легких и разума к моменту съемочного процесса. Премьера фильма запланирована на 2026 год.

В июне Маккеллен упал со сцены во время спектакля в Лондоне. В тот момент он играл роль толстяка Фальстафа в постановке театра Ноэла Кауарда Player Kings, одев громоздкий костюм с накладным животом. Позднее актер поблагодарил всех за поддержку и высказал намерение вернуться к работе.

