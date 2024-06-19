Актер из "Властелина колец" Маккеллен рассказал о самочувствии после падения со сцены

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Британский актер Иэн Маккеллен, известный по роли Гендальфа из трилогии "Властелин колец", рассказал о своем самочувствии после падения со сцены во время представления в Лондоне. На своей странице в соцсети X он заверил, что восстановление будет полным и быстрым.

Актер поблагодарил всех за добрые слова и поддержку, а также уточнил, что намерен вернуться к работе.

"Мои травмы осматривали и лечили специалисты Национальной службы здравоохранения, у которых я в огромном долгу", – сказал Маккеллен.

18 июня стало известно, что Маккеллен попал в больницу после падения со сцены во время театрального представления в Лондоне. По словам очевидцев, 85-летний актер оступился и упал, после чего начал просить о помощи. Его на носилках отнесли в машину скорой помощи, а спектакль остановили.

До этого канадский актер Киану Ривз получил перелом колена, когда споткнулся о ковер и упал во время съемок кинокартины "Удача". Однако артист решил остаться на съемочной площадке и принял участие в нескольких сценах.

