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Немецкому актеру Тилю Швайгеру проведут операцию на сердце. Ему необходимо установить стент, сообщает Bild со ссылкой на близких артиста.

По словам друзей актера, необходимость в операции появилась из-за многолетнего курения Швайгера. Как отметило издание, вредная привычка может спровоцировать быструю кальцификацию сосудов.

До этого стало известно, что Швайгер может лишиться ноги из начавшегося после повреждения конечности сепсиса. Звезда "Бесславных ублюдков" рассказал, что принимает антибиотики в больнице уже две недели, поскольку с августа у него на ноге рана.

В то же время он рассчитывает выздороветь и отправиться в Нью-Йорк на премьеру фильма "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи, где он сыграл главную роль. Врачи же пока разрешения на это не дают.

Ранее канадский актер Киану Ривз получил перелом колена, когда споткнулся о ковер и упал во время съемок кинокартины "Удача". Однако артист решил остаться на съемочной площадке и принял участие в нескольких сценах.

