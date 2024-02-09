Михаилу Боярскому провели операцию на сердце в Мариинской больнице – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому провели операцию на сердце в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По их данным, актера уже выписали, он чувствует себя хорошо. Боярский поблагодарил врачей за проведенную операцию.

Ранее сообщалось, что Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге для планового обследования. Все запланированные спектакли с его участием сохраняются.

В конце ноября Боярского госпитализировали после перенесенного инфаркта в Мариинскую больницу Петербурга. Как рассказал его сын Сергей Боярский, актера разместили в обычной палате.

Через несколько дней актер пошел на поправку, а 4 декабря Боярского выписали из больницы.

