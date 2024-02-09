09 февраля, 20:49Культура
Михаилу Боярскому провели операцию на сердце в Мариинской больнице – СМИ
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому провели операцию на сердце в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.
По их данным, актера уже выписали, он чувствует себя хорошо. Боярский поблагодарил врачей за проведенную операцию.
Ранее сообщалось, что Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге для планового обследования. Все запланированные спектакли с его участием сохраняются.
В конце ноября Боярского госпитализировали после перенесенного инфаркта в Мариинскую больницу Петербурга. Как рассказал его сын Сергей Боярский, актера разместили в обычной палате.
Через несколько дней актер пошел на поправку, а 4 декабря Боярского выписали из больницы.
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