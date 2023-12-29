29 декабря, 16:32Культура
PR-менеджер Боярского сообщила о состоянии актера
Фото: ТАСС/Валентина Певцова
Народный артист РСФСР Михаил Боярский чувствует себя хорошо. Об этом рассказала PR-менеджер актера Надежда Дуванова, передает RT.
"С Михаилом Сергеевичем все в порядке", – подчеркнула представитель артиста.
В конце ноября Боярского госпитализировали после перенесенного инфаркта в Мариинскую больницу Петербурга.
Врачи стабилизировали состояние актера спустя сутки. Еще через несколько дней он пошел на поправку, а 4 декабря народного артиста выписали из больницы.
Накануне появилась информация, что Боярский находится в одном из медучреждений Санкт-Петербурга для прохождения планового обследования. В Театре имени Ленсовета заявили, что после обследования он отправится домой.
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом
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